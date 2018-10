Afgelopen jaren al meerdere incidenten bij kernreactor Petten

PETTEN - Bij kernreactor De Hoge Flux in Petten was vannacht een incident waarbij een lekkage werd geconstateerd. De afgelopen vijf jaar zijn er meerdere incidenten geregistreerd bij die reactor. NH Nieuws zet ze op een rijtje.

De laatste grotere incidenten dateren alweer uit 2013. In dat jaar werd er twee keer opgeschaald naar niveau twee op het INES-niveau, een graadmeter voor nucleaire gebeurtenissen dat oploopt tot niveau zeven bij grote dreigingen. Er werd toen een fout in de veiligheidsanalyse ontdekt en er werd een afwijking aan een regelstaaf ontdekt. Uiteindelijk hadden beide incidenten geen grote gevolgen.

In 2014 werden er maar liefste negen meldingen gedaan van ongewone activiteiten in de kernreactor. Zo was er een interne lekkage, waardoor een reactorbassin besmet raakte met radioactieve stoffen, en werden medewerkers blootgesteld aan radioactieve straling.

Ook een jaar later waren er opnieuw negen incidenten geregistreerd. Die werden allemaal ingeschaald met niveau nul: geen gevolgen voor de veiligheid. Toch werd in september van 2015 de reactor tijdelijk uitgeschakeld om een eventueel incident te voorkomen.

De laatste drie jaren zijn er slechts drie incidenten gemeten door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), waaronder het incident van vannacht. Hierbij ontstond een lekkage tijdens werkzaamheden. Daarbij is radioactief verontreinigd koelwater vrijgekomen en in de bodem onder het pompgebouw terechtgekomen. De Hoge Flux staat onder toezicht van ANVS, die onderzoek doet naar het incident.

Incidenten in overige installaties

Naast de Hoge Flux Reactor zijn er in het gebied rondom de reactor nog andere installaties die worden gebruikt. Ook daar zijn de afgelopen jaren verschillende incidenten geweest. Bekijk hier die hele lijst gemeten vanaf 2013.

Kernreactor Petten

De kernreactoren van De Hoge Flux zijn bedoeld voor onderzoek en het produceren van isotopen voor medisch gebruik, waaronder voor de bestrijding van kanker met radiotherapie.