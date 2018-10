Schapenhouder roept hondeneigenaren tot de orde: "Jullie zijn te gast op ons land"

HOOFDDORP - De schapen die gisteren in een weiland langs de Hoofddorpse Geniedijk door een herdershond de dood werden ingejaagd, hoorden bij de kudde van de Rijsenhoutse schapenhoeder Jeroen de Kuijer. Twee van zijn dieren vluchtten een sloot in en verdronken, vier andere schapen werden gebeten. "Als honden eenmaal bloed hebben geproefd..."

Snel na de gebeurtenissen van gisterochtend nam de schapenhoeder poolshoogte bij zijn kudde. Hij heeft dus zelf niet gezien wat er is gebeurd, maar kent dankzij getuigen wel de grote lijnen. "Die hond is de sloot over gesprongen, en is achter de schapen gaan aanrennen", vat hij het desgevraagd samen.

Ook heeft hij gehoord dat het baasje van de hond is weggelopen, terwijl omstanders haar op de hoogte hadden gebracht van het door haar hond aangerichte bloedbad. De politie roept de vrouw daarom dan ook op zich te melden.

Het is niet de eerste keer dat een hond achter de schapen van De Kuijer aan gaat. "Het gebeurt regelmatig", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Afgelopen maandag nog, op dezelfde locatie en om dezelfde tijd." Al zijn dieren overleefden het, maar één schaap werd lelijk gebeten. "Daarom wilde ik m'n schapen daar gisteren eigenlijk al weghalen, om ze naar een ander stuk land te brengen, waar geen honden lopen."

Niet alleen zijn schapen vallen geregeld ten prooi aan agressieve honden, ook de kudde van zijn collega Paul Bos is door viervoeters uitgedund. "Ik heb een maand geleden iets vergelijkbaars meegemaakt, aan de andere kant van de A4", vertelt de herder van Fortboerderij Dijkzicht bij het Fort bij Aalsmeer. "Een schaap was dood, meerdere waren gewond en er lagen er twee in het water", somt hij het aangerichte leed op.

Ongelukkige combinatie

"Toen heb ik al bij de gemeente aangegeven dat er meer toezicht en handhaving moet komen", vertelt Bos. "Want hier moet een oplossing voor komen. Of een verbod voor honden, of een verbod voor schapen, want het is een heel ongelukkige combinatie."

De Kuijer is het met zijn collega eens, al ziet hij niets in een verbod voor honden. "Hoe kun je mensen verbieden hun hond mee te nemen? Er staan nu al duidelijke borden: honden aan de lijn." Hij ziet meer heil in voorlichting. "Mensen er bewust van maken waar ze lopen. Dat ze bij iemand op het land te gast zijn, want de Geniedijk is een fietspad over een stuk landbouwgrond."

Aanlijnplicht genegeerd

Het is volgens hem niet de enige plek waar de aanlijnplicht te pas en te onpas wordt genegeerd. "Vanochtend zag ik bij de molen nog een vrouw met twee loslopende boxers lopen. Toen ik vroeg of ze ze wilde aanlijnen, zei ze dat ze ze onder controle had." Dat lijkt misschien zo, maar sommige honden veranderen bij het zien van schapen in ongeleide projectielen. "Iedereen geniet van het vee, maar er wordt niet genoeg rekening mee gehouden."

In meer toezicht of handhaving heeft De Kuijer weinig vertrouwen. "Misschien dat de gemeente er nu regelmatig iemand langs laat lopen, maar over een paar maanden verslapt de aandacht weer en begint het weer overnieuw."

Wat De Kuijer ervan vindt dat het baasje van de herdershond de benen heeft genomen? "Wat moet ik daar van vinden?", zegt hij verbeten. "Dat zijn dan zogenaamd dierenliefhebbers." Bovendien benadrukt hij dat weglopen uit angst voor een torenhoge rekening nergens voor nodig is. "Zeker niet als je WA-verzekerd bent."

Reactie wethouder John Nederstigt (recreatie en agrarisch beleid) Haarlemmermeer

"Het is te gek voor woorden dat deze hond niet aangelijnd was waar dat moet. Het is nog erger dat de eigenares nadat ze ziet wat de hond heeft aangericht gewoon wegloopt: twee dode en twee zwaar gewonde schapen, afschuwelijk! Op dit moment hebben we geen reden om het beleid daar te wijzigen, maar ik ga wél met de betrokken boeren in gesprek."