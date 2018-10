Handgranaat gevonden in Amsterdam: derde explosief in twee dagen tijd

AMSTERDAM - De politie heeft een handgranaat aangetroffen op het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd.

Een explosievenexpert kon bevestigen dat het ging om een echt explosief. Rechercheurs zijn ingezet om onderzoek te doen. Daarbij worden ook camerabeelden in de omgeving bekeken.

Rond 4.00 uur kreeg de politie een melding dat er mogelijk werd geschoten op het plein. Vervolgens zouden voertuigen zijn weggereden. Agenten hebben geen gewonden of kogelhulzen aangetroffen, maar vonden wel de handgranaat.

Lees ook: Granaat gevonden voor deur Amsterdams hotel; tweede explosief in één nacht

In Amsterdam zijn in de nacht van dinsdag op woensdag op twee plekken in de stad explosieven aangetroffen. Zo werd er een handgranaat gevonden voor de deur van een hotel bij het Vondelpark. Daarna werd ook een explosief gevonden bij een bedrijfspand in Zuidoost.