Granaat gevonden voor deur Amsterdams hotel; tweede explosief in één nacht

AMSTERDAM - (AT5) Er is de afgelopen nacht ook een explosief gevonden voor een hotel bij het Vondelpark in Amsterdam. Dit keer gaat het om een handgranaat die voor de deur van het hotel aan de Korte van Eeghenstraat werd gevonden.

Eerder vandaag werd duidelijk dat er vannacht bij een bedrijfspand in Amsterdam-Zuidoost ook een explosief werd gevonden.

De granaat bij het hotel bij het Vondelpark werd rond 2.30 uur gemeld bij de politie. Een medewerker van het hotel hoorde gerommel bij de voordeur. Toen hij ging kijken, bleek er een voorwerp op de grond te liggen. Dit bleek later een niet ontplofte handgranaat te zijn.

Donkere scooter

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft de granaat vervolgens ontmanteld en veiliggesteld. De politie vermoedt dat de granaat door één persoon werd gegooid die vervolgens op een donkere scooter vluchtte richting de Jacob Obrechtstraat.

De verdachte is een man met een lichtgetinte huidskleur met een slank postuur. Hij droeg een donker jack met een witte rand in het midden. Ook had een donkere broek aan en had hij een pet op.

Nog een explosief

Of het bij het bedrijfspand in Zuidoost ook om een handgranaat ging, is onduidelijk. Dat explosief werd rond 3.00 uur gevonden.