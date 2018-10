In Hollands Kroon verdwijnen steeds meer regels: "Mensen zijn zelf verantwoordelijk"

HOLLANDS KROON - De gemeente Hollands Kroon heeft veel regels geschrapt. De gemeente wil zo de inwoners helpen, niet dingen opleggen.

Bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen doet een nieuwe politieke beweging mee: Code Oranje. De beweging bestaat uit een grote groep politici en actieve burgers. Zij willen een politieke agenda 'van onderop': want waar de politiek niet slaagt, nemen burgers het initiatief. NH Nieuws zet een aantal van dit soort initiatieven op een rijtje.

Zo zag tuinliefhebber Jan Paauw een leeg stuk land, waar hij graag een publieke tuin van wilde maken. Daarnaast heeft de gemeente kernbeheerders ingesteld: ambtenaren die de wijk ingaan en zo de koppeling maken tussen de gemeente en burgers. En zo geschiedde: "Het komt er op neer dat de gemeente zorgt voor de spullen, materialen, planten en struiken. De mensen moeten het dan zelf onderhouden", vertelt wethouder Theo Groot.

De Peacock Garden, zoals de tuin van Paauw heet, is een van de voorbeelden van de nieuwe werkwijze van de gemeente. "We hebben de APV behoorlijk ingeperkt", vervolgt Groot. "We hebben geen managementlaag meer, maar zelfsturende teams."