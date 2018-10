Na het weekend mogelijk sneeuw in de provincie

NOORD-HOLLAND - Slechts een paar weken geleden zaten de terrassen nog vol en liepen we in zomerse kleding, maar nu is het weer toch rap aan het omslaan. Waar eerder al duidelijk werd dat het de komende dagen koud gaat worden, is er nu na het weekend zelfs kans op sneeuw.

Voor wie al meteen de slee van zolder wil halen: zo'n vaart zal het niet lopen. "Als er inderdaad winterse neerslag uit de lucht komt vallen, zal het om natte sneeuw gaan", zo legt weerman Jan Visser uit.

Wel is duidelijk dat het in andere Europese landen flink naar beneden gaat dwarrelen. Ook in de Belgische Ardennen kan een wit laagje vallen, en mogelijk komt dat koudefront dus ook ons land binnen. "Ik twijfel of de bovenlucht koud genoeg is, dus een slag om de arm is er zeker", aldus Visser.

Of de straten volgende week dus echt wit gaan kleuren, is nog even afwachten. Check het actuele weerbericht van Noord-Holland hier.