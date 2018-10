Zeg maar 'hallo' tegen je winterjas: "Komend weekend onder de tien graden"

NOORD-HOLLAND - Dat we de zomer achter ons hebben gelaten, is al een paar dagen duidelijk aan de temperatuur te merken. Vanaf vrijdag komt daar zelfs nog een flinke schep kou bovenop: het kwik zal tijdelijk niet boven de tien graden uitkomen.

Volgens weerman Jan Visser kunnen de winterjassen wel echt uit de kast nu. "De komende paar dagen nog niet hoor, dan zitten we zelfs boven wat normaal is voor deze tijd van het jaar", vertelt hij. "Maar vrijdag is het regenachtig en begint het al flink af te koelen."

Zaterdag, zondag en maandag blijft het kwik dan ook onder de tien graden. Koud, maar niet uitzonderlijk, zo legt Jan uit. "Dat gebeurt wel vaker in oktober. En waarschijnlijk blijft het die frisse dagen wel droog, dus dat valt dan weer mee."

Korte duur

Wie hoopt dat het frisse weer doorzet en we richting winterse waarden gaan, komt van een koude kermis thuis. Na maandag lijkt het erop dat de temperatuur ook weer omhoog gaat. "Dan gaan we weer richting de 'normale' waarden", aldus de weerman. "Dus de winterdip is van korte duur."