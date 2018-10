Mazraoui matchwinner voor Ajax tegen Benfica in extra tijd

AMSTERDAM - Noussair Mazraoui bezorgde Ajax in de extra tijd de overwinning op Benfica en daarmee een uitstekende uitgangspositie om te overwinteren in de Champions League. De wedstrijd leek lang te eindigen in een 0-0 gelijkspel, tot dat schot van de rechtsback. Het was een intens en meeslepend duel, met kansen over en weer en er stonden twee teams tegenover elkaar die volledig aan elkaar gewaagd waren. Ajax trok in extremis toch aan het langste eind.

Het was een vreemd gezicht om Ajax thuis te zien spelen in de Johan Cruijff ArenA in het uittenue. De reden daarvoor was dat het thuistenue te veel lijkt op het uittenue van Benfica. Ajax startte de wedstrijd met Kasper Dolberg in de spits en de backs Noussair Mazraoui en Nico Tagliafico konden weer spelen na kleine blessures.

Gevaarlijke counters

Vooraf was Ajax gewaarschuwd voor de omschakeling van Benfica en dat bleek al in het begin van de wedstrijd inderdaad een belangrijk wapen van de Portugezen. Onana moest in de eerste minuten al een paar keer in actie komen na zo'n snelle counter van met name Rafa Silva en Seferovic.

Kansen over en weer

Ajax, met een zeer goed spelende Frenkie de Jong, kreeg ook kansen. De beste waren voor Kasper Dolberg, die eerst alleen voor de keeper werd gezet, maar zijn inzet gestopt zag worden door de voet van de keeper. Kort voor de rust legde Matthijs de Ligt de bal vanaf de achterlijn terug op de Deen en werd zijn inzet van de lijn gehaald. De doellijntechnologie liet zien dat de bal inderdaad nét niet helemaal over de lijn was. Ook Donny van de Beek loste nog een schot dat keeper Odysseas niet klemvast kreeg.

Grote kans Van de Beek

Na de 0-0 bij de rust ging de wedstrijd aanvankelijk op dezelfde voet verder. Ajax kreeg kansen via Van de Beek en Ziyech, maar Onana moest ook in actie komen bij kansen voor Salvio en spits Seferovic. De grootste kans op de 1-0 leek een kwartier voor tijd voor Van de Beek, die de bal net buiten de zestien op een presenteerblaadje kreeg van Ziyech. Keeper Odysseas redde op miraculeuze wijze.

Matchwinner

Neres viel kort voor het verstrijken van de speeltijd in en zorgde meteen voor diepte in het spel. Hij gaf de bal terug vanaf de achterlijn, waaruit Mazraoui in de extra tijd de wedstrijd toch nog in het voordeel van Ajax besliste met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. Hij had wel de mazzel dat zijn schot nog van richting werd veranderd.

Ajax gaat aan de leiding in groep E met zeven punten uit drie duels, evenveel als Bayern München. Ook het doelsaldo is gelijk, maar de Amsterdammers staan toch bovenaan omdat ze uit bij Bayern gelijkspeelden.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; de Jong, Schöne, v.d. Beek (Neres/88); Ziyech, Dolberg, Tadic

Opstelling Benfica: Odysseas; Almeida, Conti, Jardel, Grimaldo, Pizzi (Gabriel/79), Fejsa, Gedson; Salvio, Seferovic, Rafa (Cervi/90)