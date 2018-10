Mazraoui: "Ik dacht, ik schiet gewoon die bal"

AMSTERDAM - "Ik dacht, ik schiet gewoon die bal", waren de woorden van matchwinner Noussair Mazraoui na afloop van de met 1-0 gewonnen wedstrijd van Benfica in de Champions League.

"Als je de statistieken bekijkt denk ik dat we ook verdienden te winnen. Bovendien, Tagliafico scoorde twee keer tegen AEK als back, dus ik kon niet achterblijven", zei hij met een lach voor de camera van Veronica.

Mazraoui zocht na zijn doelpunt de camera en zei: I love you. "Mijn moeder is hier in het stadion voor de tweede keer komen kijken", legde hij uit. "Normaal kan ze er niet tegen als ik een schop krijg in de wedstrijd. Daarom komt ze ook eigenlijk nooit. Ik weet wel dat ze drie weken geleden gehuild heeft toen ik tegen Bayern München scoorde. Nu heeft ze het zeker ook niet droog gehouden."