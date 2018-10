Basisschool doet oproep: oppasouders gezocht voor als leerkracht ziek is

HOORN - Basisschool Het Kompas uit Hoorn komt met een noodplan om het lerarentekort tegen te gaan. De school stuurde afgelopen week een brief aan alle ouders waarin gevraagd wordt om bij te springen als leraren ziek zijn.

Met oog op de herfstperiode en de griepgolf vorig jaar, vraagt de school ouders om te helpen als oppas zodat leerlingen niet thuis komen te zitten. De school heeft eerder dit jaar twee klassen naar huis moeten sturen. “We houden ons hart vast als er iemand ziek wordt”, vertelt Jaap Muurling, directeur van basisschool Het Kompas aan NH Nieuws. Volgens Muurling is het oppas-plan een noodoplossing en is het niet de bedoeling dat ouders meerdere dagen achter elkaar worden ingezet. Hij legt het als volgt uit: (zie video)

Een aantal ouders heeft al op de brief gereageerd. De zoon en dochter van Lisa Frederiks zitten op Het Kompas en ze is onderdeel van de medezeggenschapsraad. Ze is enthousiast over het initiatief maar heeft er ook een dubbel gevoel over: (zie video)

Al is het initiatief niet ideaal, het sluit aan bij de nieuwe visie voor onderwijs die de school nastreeft waarbij kinderen niet langer onder een strak regime van de leerkracht les krijgen. “Op dit moment zien wij een behoorlijke verandering in het onderwijs”, legt Muurling uit. “We maken kinderen steeds meer zelfstandig en zorgen dat ze langer zelfstandig kunnen werken. Kinderen worden op die manier eigenaar van hun eigen ontwikkeling”. Volgens Muurling zou deze aanpak zelfs een positieve rol kunnen spelen in het terugdringen van het lerarentekort (zie video)