Lerarentekort: school in Zaandam stapt tijdelijk over op 4-daagse schoolweek

ZAANDAM - De kinderen uit groep vijf van OBS de Spiegel in Zaandam hoeven na de herfstvakantie nog maar vier dagen per week naar school. Dit lesschema duurt noodgedwongen tot aan de kerstvakantie. De school komt een leraar tekort en krijgt het gat in de personeelsplanning niet gevuld.

De school is al sinds het begin van het schooljaar op zoek naar een leerkracht voor 3,5 dag in de week, maar de vacature staat nog steeds open. De afgelopen maanden heeft de school op verschillende manieren geprobeerd om het tekort op te vullen, "maar de rek is eruit", zegt directeur Marian Kuiper voor de camera van NH Nieuws.

Ook voor ouders is de situatie problematisch, want zij krijgen te maken met een kind dat nu één dag extra in de week thuiszit. "Ik zag het al aankomen toen de lerares in de eerste twee weken van het schooljaar ziek werd. Zij is ook niet meer teruggekomen", aldus een bezorgde moeder bij het schoolplein.

Zie hier de reacties van ouders, de directrice van de school en de kinderen:

Rouleren

Als het na de kerstvakantie nog steeds niet is gelukt om de vacature te vervullen, dan krijgt een andere groep op De Spiegel een vierdaagse schoolweek. Dit rouleren moet er voor zorgen dat groep vijf niet teveel onderwijs misloopt.

De kinderen zelf vinden minder lesuren niet zo erg. "Ik vind het wel leuk, een dag vrij. Maar als het ten koste gaat van andere leuke dingen, zoals gym, dan is het niet goed", zegt een leerling.