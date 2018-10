Woonwagenprotest Alkmaar en Heerhugowaard vandaag verder

ALKMAAR - In Alkmaar en Heerhugowaard houdt het protest van woonwagenbewoners aan. Sinds donderdag vragen Heerhugowaardse kampbewoners om meer standplaatsen in hun gemeente. In Alkmaar demonstreerden vrijdag een groepje bewoners met dezelfde eis. Vandaag zetten zij hun actie voort.

Woonwagenkampbewoners protesteren in het hele land tegen gemeenten. Ze vinden dat er een groot tekort is aan standplaatsen. Er zijn de afgelopen jaren geen woningen bijgebouwd in de Noord-Hollandse steden en dat zou komen door een uitsterfbeleid vanuit gemeenten, omdat ze af willen van woonwagenkampen. Kinderen van woonwagenbewoners wonens wegens het tekort noodgedwongen in gewone huizen.

Alkmaar

Afgelopen vrijdag waren Alkmaarse woonwagenkampbewoners het zat. Als protest parkeerden ze een aantal caravans bij de nieuwe wijk Vroonermeer. Op die plek zouden nieuwe standplaatsen komen, maar tot op heden is daar nog niets van terecht gekomen. Na een gesprek met wethouder Van Zon braken ze vrijdagavond hun tijdelijke kamp weer op.

Maar vanochtend streken ze neer bij het voormalige AZ-trainingscomplex 't Lood. "We zijn niet tevreden met de mededeling van de wethouder dat er 'pas' in januari een gesprek gaat plaatsvinden over onze situatie", zegt woonwagenbewoner Tomas Vermanen. 't Lood is volgens hem een goede locatie voor extra standplaatsen.

Heerhugowaard

Ook in Heerhugowaard wordt voor meer plek actiegevoerd. Sinds donderdag staan kampbewoners te demonstreren bij de Van Veenweg. Volgens de actievoerders is er in de gemeente acht jaar geleden voor het laatst een aantal standplaatsen bijgebouwd. De vraag naar plekken groeit.

De burgemeester heeft vrijdag de demonsterende kampbewoners ontmoet en bespreekt vandaag de situatie met de Waardse wethouders. "Voor dat we weg gaan, moeten er zaken zwart-op-wit staan", verklaart een van de actievoerders tegen NH Nieuws.

Afgelopen vrijdag maakte onze verslaggever deze reportage op de protestlocatie in Alkmaar: