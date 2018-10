Geduld is op: Alkmaarse woonwagenbewoners protesteren voor meer staanplaatsen

ALKMAAR - Woonwagenbewoners in Alkmaar hebben vandaag geprotesteerd bij de wijk Vroonermeer. In 2007 werd beloofd dat daar extra staanplaatsen zouden komen. Ruim tien jaar later is er niets veranderd. Toch komt er nu hulp van de minister van Binnenlandse Zaken.

Landelijk voeren meer woonwagenbewoners actie voor meer locaties voor hun wagens. In hun wensen en eisen krijgen ze steun van de minister. Die wil dat het uitsterfbeleid van gemeentes stopt en dat er meer ruimte komt voor staanplaatsen. Gesteund door deze woorden voerden de Alkmaarse kampers vandaag actie.

In 2007 was het tekort aan staanplaatsen in de gemeente Alkmaar al bekend. Kinderen van kampbewoners hadden er geen toekomst, omdat er geen plekken zijn. Noodgedwongen vertrokken ze naar gewone woningen.

Beloofd

De kampbewoners was beloofd dat er in Alkmaar ruimte voor hen gecreëerd ging worden. De wijken Huiswaard 1 en 2 passeerden de revue. Maar ook Vroonermeer werd beloofd. Woonwagenbewoner Reina Vermanen vertelde ons in 2007 al "dat ze bang was dat haar kinderen ook de komende tien of twintig jaar nog staanplaats zouden hebben."

En Reina kreeg gelijk. Elf jaar later is de lijst met wachtenden voor een staanplaats in Alkmaar alleen maar gegroeid. "We zijn nu zoveel jaar verder en nog niets. Het geduld is een keertje op."

Petitie

Tomas Vermanen, de broer van Reina, heeft handtekeningen verzameld van de wachtenden en bood die vandaag aan aan wethouder Marcel van Zon. De hoop is dat er dan eindelijk schot komt in de zaak. De wethouder beloofde de petitie met het college van B&W te bespreken.

Verder starten in januari 2019 gesprekken met woningcorporatie Woonwaard, de gemeente en met belanghebbenden. "Uiteindelijk beslist de gemeenteraad hierover." De actievoerende kampbewoners vinden januari veel te lang duren. Toch verlaten ze vanavond hun tijdelijke kampement bij Vroonermeer. Volgende week zullen ze opnieuw protesteren.

Bekijk hier in het eerste item uit het nieuws uit 2007 hoe de situatie toen was