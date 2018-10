Schade raadhuis Halfweg veroorzaakt door berg grond

HAARLEMMERLIEDE - Een berg granulaat is de boosdoener van de schade aan het raadhuis in Halfweg. Door het gewicht van het materiaal, waarmee de grond op het Sugarcity terrein opgehoogd wordt, zou de grond zijn verschoven. Vanwege de veiligheid blijft een deel van het raadhuis voorlopig gesloten.

Dat laat woordvoerder Petra Faber van gemeente Haarlemmermeer weten. Op 18 september moest het gebouw sluiten vanwege het dreigende instortingsgevaar. In een aangebouwde vleugel van het pand is een deel van de fundering beschadigd. Daardoor is het kantoorgedeelte verschoven en staat de achtergevel bol. Het gaat niet om het monumentale deel van het raadhuis.

Oorzaak

Nu blijkt dat de schade is ontstaan door een berg granulaat die de bodem heeft doen verschuiven. De druk op de ondergrond is te groot geworden waardoor verschuivingen zijn opgetreden in de bodem. "Het granulaat achter het raadhuis was bedoeld voor het ophogen van het Sugarcity terrein. Het gaat om puingranulaat: dat wordt gemaakt van beton en metselwerkpuin en is bedoeld voor ophogen.", zegt de woordvoerder. Het gaat om tijdelijke opslag. Wie de eigenaar is van de grond, kan ze niet zeggen. "Er loopt onderzoek naar de aansprakelijkheid."

Gevaarlijk

Vorige week verscheen een bouwtechnisch rapport. Het is vanwege de schade aan het pand te gevaarlijk om dit deel van het gebouw te betreden. De rechterkant (de westkant) van het kantoordeel van het raadhuis in Halfweg blijft voorlopig gesloten.

Het linkerdeel van het raadhuis, waar onder andere de brugwachter en de politie gehuisvest zijn, kan wél al in gebruik genomen worden. Maar omdat er op dit moment geen gas, elektriciteit, water of internet is, is nog niet duidelijk wanneer dat precies zal gebeuren. Deze voorzieningen zijn afgesloten omdat deze zich in het westelijke deel van het pand bevinden, waar het momenteel niet veilig is.



Rijbewijzen en paspoorten

De balies van burgerzaken, voorheen in het westelijke deel, worden momenteel verplaatst naar het oostelijke deel. Het zal even duren voordat deze in gebruik genomen kunnen worden, aangezien er een beveiligde glasvezelverbinding nodig is om onder meer paspoorten en rijbewijzen uit te kunnen geven. De aanleg daarvan duurt enkele maanden. De balies van burgerzaken zullen pas in de loop van 2019 weer operationeel zijn in Halfweg.

Omdat Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanaf 1 januari 2019 opgaan in de gemeente Haarlemmermeer, wordt er op ambtelijk niveau al enige tijd intensief samengewerkt. Inwoners van Haarlemmerliede die documenten willen aanvragen, kunnen in Hoofddorp terecht bij het gemeentehuis van Haarlemmermeer.



Bruggen handmatig bediend

De politie en de brugwachter kunnen naar verwachting eerder hun intrede doen in het raadhuis. Ook voor de brugwachter moet een beveiligde glasvezelverbinding worden aangelegd. Tot die is gerealiseerd, bedient hij de bruggen handmatig.

Officiele gelegenheden, raadsvergaderingen of bruiloften kunnen snel weer plaats vinden in het oude, monumentale deel van het raadhuis. Dit deel is niet beschadigd en kan in gebruik genomen worden zodra er verwarming, elektriciteit en internet is.



Laatste raadsvergadering

De gemeente schrijft op haar website dat er 'alles aan wordt gedaan' om ervoor te zorgen dat de laatste reguliere raadsvergadering van Haarlemmerliede en Spaarnwoude daar op dinsdag 27 november kan plaatsvinden.

Woensdag 21 november 2018 zijn er verkiezingen voor een gezamenlijke gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. Omdat het niet zeker was of het raadhuis weer toegankelijk zou zijn, is er besloten om in het raadhuis van Halfweg geen stembureau te plaatsen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.