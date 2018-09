Monumentaal raadhuis Haarlemmerliede dicht vanwege instortingsgevaar

HAARLEMMERLIEDE - Vanwege instortingsgevaar is het gemeentehuis van Haarlemmerliede en Spaarnwoude sinds gisteren dicht. Voor inwoners en ambtenaren is het raadhuis aan de Haarlemmerstraatweg in Halfweg daarom voorlopig verboden terrein.

Dat meldt de gemeente op haar website. Woordvoerder Petra Faber laat weten dat de fundering van het raadhuis is beschadigd, waardoor het kantoorgedeelte in de aangebouwde vleugel van het pand is verschoven. Ook de achtergevel van dat gedeelte van het gemeentehuis staat bol. "Als je met je gezicht naar het raadhuis staat, gaat het om de westkant", legt Faber uit. "Dus niet het monumentale gedeelte."

Hoewel de gemeente op haar website meldt dat de schade is ontstaan tijdens werkzaamheden aan de achterzijde van het gebouw, klopt dat volgens Faber niet. "Het is niet gebeurd tijdens werkzaamheden aan het raadhuis", verzekert Faber. "En ook niet tijdens werkzaamheden in opdracht van de gemeente."

De gemeente zal de komende weken onderzoeken hoe de schade dan wel is ontstaan. De mogelijkheid dat bouwwerkzaamheden in de omgeving van het raadhuis de boosdoener zijn - zoals een inwoner onder het Facebook-bericht suggereert - wordt in dat onderzoek meegenomen.

Haarlemmermeer

"Maar de focus ligt nu op het voortzetten van de dienstverlening", aldus Faber. Daarbij speelt de gemeente Haarlemmermeer een grote rol. Omdat Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanaf 1 januari 2019 opgaan in de gemeente Haarlemmermeer, wordt er op ambtelijk niveau al enige tijd intensief samengewerkt. "Maar er zit nog wel een servicebalie in Halfweg. Die zijn we nu aan het verplaatsen."

Wie deze dagen een document zoals een rijbewijs of paspoort zou afhalen, kan zich vanaf vandaag melden in het gemeentehuis van Haarlemmermeer. "Mensen die al een afspraak hadden, kunnen in Hoofddorp terecht", verduidelijkt Faber. Inwoners van Haarlemmerliede die documenten willen aanvragen, kunnen vanaf aanstaande maandag in Hoofddorp terecht. "Dan is de dienstverlening weer volledig zoals 'ie was."

Vanwege de aanstaande fusie tussen Haarlemmerliede en Haarlemmermeer werken veel ambtenaren van eerstgenoemde gemeente al op het gemeentehuis van Haarlemmermeer aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. Ambtenaren die nog wel in Halfweg werkten, zoals de bemanning van de servicebalie, verhuizen naar Hoofddorp.

Bruiloften

Omdat het monumentale pand ook dienstdoet als trouwlocatie, moet de gemeente halsoverkop op zoek naar een alternatieve plek. "Op korte termijn zijn dat twee bruiloften", zegt Faber. Hoeveel bruiloften er op langere termijn moeten worden verplaatst, kan ze niet zeggen. "We weten ook nog niet hoe lang het raadhuis gesloten blijft."

Gedupeerd?

