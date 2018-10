Marathonloper ziet na 33 jaar oude vriendin langs de kant staan: "Fantastisch!"

AMSTERDAM - (AT5) De Amsterdam Marathon leidde vandaag op het Javaplein tot een bijzondere ontmoeting.

Een hardloper die nu in Moskou woont zag tussen al het publiek zijn oude vriendin achter het hek staan. "Fantastisch! 33 jaar geleden speelden we hier samen badminton. Nu zijn we samen weer terug!"

Lees ook: Schattig: dochtertje kust uitgeputte marathonloper

Ook de 'onbekende' hardlopers krijgen steun. "De mensen die een naam hebben of een vlag op hun kleding, die kun je aanmoedigen", vertelt een toeschouwer.

Lees ook: Lawrence Cherono wint Amsterdam Marathon in nieuw parcoursrecord

Een Zuid-Afrikaanse hardloopster gaf geen reactie op de aanmoeding van de vrouw. "Deze is in de focus en doet niks. Maar sommigen zijn in de focus en hebben hun oren toch nog open gaan. Die geven je een duim en dat is zo leuk." "FORZA ITALIA!", roept ze vervolgens.