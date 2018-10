Lawrence Cherono wint Amsterdam marathon in nieuw parcoursrecord

AMSTERDAM - Lawrence Cherono, de winnaar van de Amsterdam marathon van vorig jaar, pakte ook dit jaar de eerste plek en hij verbeterde voor het tweede jaar op rij het parcoursrecord, dat nu op 2.04,05 staat.

De gedoodverfde winnaar, de Ethiopiër Kenenisa Bekele, moest na ruim dertig kilometer de kopgroep laten gaan. Bekele heeft de beste tijd achter zijn naam staan met 2.03,03, maar hij greep af en toe naar zijn zij en moest de kopgroep laten gaan.

De lopers hadden door een versnelling tussen de vijf en tien kilometer een voorsprong genomen op het oude parcoursrecord van 2.05,09 en die voorsprong werd steeds groter. Dat de eerste twee hazen al eerder dan gepland af moesten haken deerde de kopgroep niet.

Zoals altijd dunde de kopgroep langzaam maar zeker uit tot er drie lopers over bleven: de Kenianen Lawrence Cherono en Solomon Deksisa, en de Ethiopiër Mule Wasihun. Bij het indraaien van het Vondelpark moest Deksisa afhaken. Cherono voerde vervolgens, net als vorig jaar, in het Vondelpark een tempoversnelling door, waardoor hij als eerste het Olympisch Stadion indraaide en naar de officieuze tijd van2.04.05 liep. Vooraf had Cherono gezegd dat hij 2.04,30 wilde lopen, maar hij verbeterde zijn oude parcoursrecord dus met meer dan een minuut.

De tweede plaats was voor Mule Washihun en Solomon Deksisa pakte de derde plek.

Nederlandse titel

De Nederlandse titel ging naar Michel Butter in 2.17,18. Edwin de Vries werd tweede in 2.17,23. Ronald Schröer liep lang voor het groepje met Michel Butter uit, maar moest in de Watergraafsmeer met kramp afhaken.