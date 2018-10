Deel dit artikel:













Ruzie tijdens uitgaan op Texel loopt uit de hand: vinger afgebeten Foto: Google Streetview/Shutterstock

DE KOOG - Bij een vechtpartij in een uitgaansgelegenheid in De Koog op Texel is de vinger van een 19-jarige man uit Den Burg afgebeten. Een 25-jarige man uit Den Helder is gearresteerd.

Dat schrijft De Telegraaf. Volgens omstanders zou de vechtpartij kort na sluitingstijd van een horecagelegenheid aan de Dorpsstraat in De Koog zijn ontstaan. De ruzie zou zijn verergerd toen zakjes cocaïne op straat vielen. Zak ijs

Tijdens deze ruzie is vervolgens een vinger afgebeten. Omstanders hebben de vinger vervolgens in een zak ijs gedaan. Het slachtoffer is per boot naar het vaste land gebracht en geopereerd. Over zijn toestand is niets bekend. Lees ook: Goede daad kost Dave (23) z'n tanden: "Hij sloeg me vol op mijn bek" De politie kan de bijtpartij niet bevestigen, omdat het gaat om medische gegevens. De politie kan alleen bevestigen dat een 19-jarige man uit Den Burg gewond is geraakt bij een ruzie en dat de beschuldigende vinger naar een 25-jarige man uit Den Helder gaat. Hij is aangehouden. 💬 Whatsapp ons!

