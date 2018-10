Het geld is binnen! Vrijwilliger Ruben uit Den Helder mag Nepalese cel verlaten

DEN HELDER - De inzamelingsactie voor de in Nepal vastzittende Ruben Coppoolse uit Den Helder is volbracht. Er was 3.500 euro nodig om hem uit een Nepalese cel te halen, waar hij vastzat vanwege een verlopen visum. Zijn zus Davina meldt nu dat het bedrag bij elkaar is.

"Mijn dank aan jullie voor de mooie donaties en steun", laat zus Davina op Facebook weten. Zij was de actie gestart nadat haar broer, die als vrijwilliger in Nepal met kinderen werkt, was opgepakt omdat zijn visum was verlopen.

Ruben hing een celstraf van 3,5 jaar boven het hoofd, óf er moest een boete van 3.500 betaald worden. "Onze familie is heel klein en we kunnen dat geldbedrag niet zelf opbrengen. Het valt ons echt zwaar. Die straf is te hoog voor zijn daad", zei Davina gisteren tegen NH Nieuws. Een dag later is het beoogde bedrag bij elkaar dankzij donaties.

Wanneer Ruben Coppoolse de gevangenis mag verlaten, is niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of hij terugkomt naar Nederland, of in Nepal blijft.