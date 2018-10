Vrijwilliger Ruben uit Den Helder mogelijk jaren in Nepalese cel door verlopen visum

DEN HELDER - Doordat hij vergeten is om zijn visum te verlengen in Nepal dreigt er een celstraf van 3,5 jaar voor Ruben Coppoolse uit Den Helder. "Ik werd opgepakt door de politie en naar de immigratiedienst gebracht", vertelt hij. Zijn zus Davinia maakt zich grote zorgen.

De Helderse Ruben is vrijwilliger in Nepal en werkt daar onder meer met kinderen. "Hij was er zo druk mee dat 'ie is vergeten om zijn visum te verlengen", aldus Davinia. Zijn visum is al een jaar verlopen. "Hij had daar inderdaad om moeten denken, maar hij reist van berg tot berg en doet het werk helemaal alleen."

Dikke boete

Die fout kan Ruben duur komen te staan. Een celstraf dus, óf een boete van 3.500 euro. Dat bedrag moet voor maandag worden betaald. Zijn zus is daarom een inzamelingsactie begonnen. "Onze familie is heel klein en we kunnen dat geldbedrag niet zelf opbrengen. Het valt ons echt zwaar. Die straf is te hoog voor zijn daad."

Lees ook: 'Pornodansers' in Cambodja moeten ruim 31.000 euro betalen voor vrijlating

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken laat aan NH Nieuws weten op de hoogte te zijn van Rubens zaak.

Bekijk hier het hele interview met Davina: