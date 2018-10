Michel Butter: "Ik zat dicht tegen kramp aan"

AMSTERDAM - Michel Butter wil puur voor de titel lopen en koos er voor om Ronald Schröer in de beginfase te laten gaan. Na 34 kilometer passeerde hij Schröer en liep met zijn trainingsmaatje Edwin de Vries naar de finish. Butter (foto midden) werd Nederlands kampioen in 2.17,16.

"Het voelt goed", zei de kersverse Nederlands kampioen. "Ik had het lastig vanaf 37 kilometer. Ik zat steeds tegen kramp aan in mijn hamstring. Maar met mijn maatjes, onder andere Edwin de Vries, konden we iets temporiseren."

"Ronald Schröer was er vroeg vandoor en die hebben we laten gaan. Langs de Amstel zei ik dat we om de minuut op kop moesten gaan lopen en daardoor zaten we bij 34 kilometer bij Schröer."

Butter en De Vries liepen samen verder, waarbij de Castricummer in de slotfase een kleine voorsprong nam. "Het had geen halve kilometer langer moeten duren", zei Butter na afloop. "Dan zou de kramp echt toe hebben geslagen."

Butter neemt na deze marathon geen gas terug, want hij wil in december meedoen aan het EK cross in de Beekse Bergen. Volgend jaar wil hij weer een snelle marathon lopen en hoopt hij zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.