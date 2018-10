Lasse Schöne: "Je schiet om te scoren"

HEERENVEEN - "Je schiet om te scoren", zei Lasse Schöne na de 4-0 winst van Ajax op sc Heerenveen, waarbij de Deen met een afstandschot de score opende. "Ik kan altijd genieten van een goal, ook als een ander hem maakt."

"We scoorden ook op de goede momenten, vlak voor rust de 0-2 en vlak erna de 0-3. Toen was de wedstrijd gespeeld."

Lees ook: Makkie voor Ajax tegen Heerenveen in aanloop naar Benfica

"We moeten nog scherper zijn voor de goal. De concurrentie scoort ook veel goals." Schöne zorgde er zelf voor dat Ajax al in de derde minuut op voorsprong kwam met een ver afstandschot. "Je moet er een zwabber in krijgen om de keeper van die afstand te verrassen."

Ten Hag tevreden

Trainer Erik ten Hag had na de afgetekende zeg weinig tot niets te klagen. Toch wilde hij nog wel één kritisch puntje kwijt. "We hadden meer doelpunten moeten maken. Het doelsaldo kan nog wel eens een factor worden. Dan moet je op doelpunten blijven jagen, zeker als je binnen een uur al met 4-0 leidt."

Ten Hag sprak bij FOX Sports in de aanloop naar de wedstrijden tegen Benfica (dinsdag in de Champions League) en Feyenoord (volgende week zondag) van een prima scenario. "Ik heb wat spelers kunnen wisselen, ook uit voorzorg. Kasper Dolberg voelde zich niet helemaal lekker. Daarom heb ik hem naar de kant gehaald. Verder is iedereen heel gebleven. Dus snel naar huis nu."