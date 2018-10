Deel dit artikel:













Makkie voor Ajax tegen Heerenveen in aanloop naar Benfica Foto: Pro Shots/Jasper Ruhe

HEERENVEEN - In de aanloop naar de Champions Leaguewedstrijd tegen Benfica had Ajax een makkelijke avond in Heerenveen. De Amsterdammers waren duidelijk de betere ploeg tegen sc Heerenveen en liepen via 0-2 bij rust uit naar een 0-4 eindstand. Na Benfica op dinsdag wacht zondag de klassieker tegen Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax startte de wedstrijd tegen Heerenveen zonder Noussair Mazraoui en Nico Tagliafico, de backs die normaal starten. Tagliafico kampt met een heupblessure en Mazraoui heeft lichte liesklachten. Rasmus Kristensen en Daley Blind waren daarom tegen Heerenveen de backs. Frenkie de Jong startte op het middenveld en Kasper Dolberg als spits. Ajax ging sterk van start en kwam al na drie minuten op voorsprong door een magnifiek afstandschot van Lasse Schöne waarop keeper Warner Hahn kansloos was. Na een minuut of twintig kon Heerenveen er ook een paar keer uitkomen, maar André Onana stopte de pogingen van Sam Lammers en Drie minuten voor de rust kwam Ajax op 2-0. Uit een hoekschop kwam de bal voor de voeten van Frenkie de Jong die de bal in de kruising wilde krullen. Hahn stompte de bal weg die voor de voeten van Hakim Ziyech belandde. Ziyech aarzelde niet en schoot de bal in de verre hoek raak. Door een foutje van Kristensen was Heerenveen kort na rust dicht bij de aansluittreffer, maar Ajax kreeg een minuut later meteen de kans op de 0-3 toen Dolberg een schouderduw kreeg in het strafschopgebied. Tadic, die eerder in de week nog een strafschop miste voor Servië, was nu wel trefzeker en zette Ajax op een comfortabele 3-0 voorsprong. In de 56e minuut werd het ook nog 0-4. Ziyech gaf een slim hakje op Kristensen, die een voorzet afleverde die door Dolberg werd binnengetikt. Meteen daarna werden Ziyech en Dolberg gewisseld voor Klaas-Jan Huntelaar en David Neres. Ajax kon daarna energie sparen voor de westrijden van dinsdag (Benfica) en zondag (Feyenoord). In de slotminuten pakte Huntelaar nog bijna zijn doelpuntje mee, maar zijn inzet eindigde op de lat, zodat de stand 0-4 bleef. Omdat PSV eerder op de avond won van FC Emmen, blijft Ajax vijf punten achterstand houden. Opstelling sc Heerenveen: Hahn; Floranus, Hoegh, Bulthuis, Pierie; Thorsby, Vlap (Kongolo/62), Rienstra; Kobayashi (v. Bergen/69), Lammers (v. Amersfoort/84), Zeneli Opstelling Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Wöber, Blind; Van de Beek, Schöne, De Jong (Labyad/71); Ziyech (Neres/57), Dolberg (Huntelaar/57), Tadic.