Brian Finnegan coach van Amsterdam Pirates

AMSTERDAM - De honkballers van Amsterdam Pirates hebben een nieuwe coach. Brian Finnegan is per direct als zodanig aangesteld door de club, die dit seizoen de landstitel nipt misliep.

De Amsterdammers hadden een nieuwe coach nodig nadat Charles Urbanus meteen na de verloren Holland Series bekand maakte dat hij (voorlopig) stopte als coach.

Lees ook: Charles Urbanus vertrekt als coach Amsterdam Pirates

Finnegan was in 2003 en 2004 al eerder hoofdcoach bij de Pirates. Sinds 2014 maakte hij deel uit van de coachingstaf van het tweede team van de Amsterdam Pirates, dat uitkomt in de overgangsklasse.Finnegan is al 35 jaar actief in het Nederlandse honkbal. Hij groeide op in Holbrook, Massachusetts (USA).