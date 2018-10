Charles Urbanus vertrekt als coach Amsterdam Pirates

AMSTERDAM - Charles Urbanus stopt als hoofdcoach van Amsterdam Pirates. De Amsterdammer kan het coachen en zijn fulltime werk niet meer goed combineren. Na de laatste wedstrijd tegen Neptunus voor de Holland Series, die Pirates verloor, heeft hij bekend gemaakt te gaan stoppen bij de Amsterdamse honkballers.

"Als je al dertig jaar coacht en je hebt daarnaast ook nog een meer dan fulltime job, dan kan het soms zo zijn dat die combinatie even te veel wordt", beargumenteert Urbanus zijn afscheid als hoofdcoach bij de Pirates. "Ik ben algemeen manager van het Centrum voor Topsport en Onderwijs in Amsterdam. En die bedrijfsvoering wordt steeds intensiever en groter."

"Ik moet er ook steeds meer tijd instoppen. Het coachen van een honkbalteam wil ik ook goed doen en dat kost ook erg veel tijd. Soms heb ik wat moeite - dat zal misschien aan mijn leeftijd liggen - om te herstellen. Je hebt je avondwedstrijden, bent laat thuis, je bent nog met de wedstrijd bezig.. En ik wil gewoon zorgen dat ik m'n werk goed kan doen en heb gemerkt dat die combinatie soms zwaar was. En dan moet je kiezen, dat heb je in de topsport."

Toekomst

De mogelijkheid bestaat dat Urbanus in de toekomst nog wel een keertje terugkomt naar de honkbalclub. "Ik heb in ieder geval gezegd dat ik het open wil houden, omdat ik coaching ongelofelijk fijn vind om te doen. Anders houd je het geen dertig jaar vol natuurlijk. In die dertig jaar heb ik vrouwen gecoacht, jeugd gecoacht en senioren gecoacht. Waarom zou ik nu al zeggen dat ik niet meer wil coachen? Dat wil ik wel, alleen dan zijn we denk ik wel een paar jaartjes verder. Want dan moet ik eerst m'n werk goed afronden. Als ik dan meer tijd krijg, dan kan ik altijd nog zeggen of ik wat wil doen. Ik hou het gewoon nog even open."

Neptunus

Zondag verloor de ploeg van Urbanus met 3-0 van Neptunus en daarmee kwam de stand in de Holland Series op 4-2 voor Neptunus, waardoor de Rotterdammers landskampioen werden. Toch heeft de coach nog redelijk geslapen, vertelt hij. "Ik ben heel teleurgesteld, dat wel. Maar verder dan dat kan ik eigenlijk alleen maar tevreden zijn over de manier waarop die jongens gespeeld hebben. We hebben alles gegeven. We hadden wat pech met blessures en ziekte van mij. Dat heeft wel een rol gespeeld, maar uiteindelijk is het zo dat Neptunus heel sterk is teruggekomen."

Lees ook: Geen kampioenschap voor Amsterdam Pirates