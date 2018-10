Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Geen kampioenschap voor Amsterdam Pirates Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - De honkballers van Amsterdam Pirates zijn er weer niet in geslaagd om het landskampioensachp te veroveren. Neptunus won in Amsterdam met 3-0 in de zesde wedstrijd van de Holland Series. Daarmee kwam de stand in de best-of-seven serie op 4-2.

De achtste inning was de beslissende in de spannende wedstrijd van vanmiddag, die Pirates moest winnen om nog een zevende wedstrijd af te kunnen dwingen. Zeven innings lang hedden de werpers alles onder controle. In de achtste inning liet Linoy Croes de bal uit zijn handschoen vallen na een verre honkslag van Dwayne Kemp. Op dat moment waren er al twee uit en stonden drie Rotterdammers op de honken, die vervolgens konden scoren. Voor Neptunus is het de achttiende landstitel en de zesde op rij. Alle uitslagen van de Holland Series:

Pirates - Neptunus 8-2

Pirates - Neptunus 7-0

Neptunus - Pirates 4-1

Neptunus - Pirates 13-4

Neptunus - Pirates 4-1

Pirates - Neptunus 0-3