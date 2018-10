Binnen halfjaar duizend 'roodrijders' geflitst bij spoorwegovergang Hilversum

HILVERSUM - De proef met de flitspaal bij de spoorwegovergang aan de Noorderweg in Hilversum is volgens ProRail een succes. Sinds maart heeft de paal meer dan duizend weggebruikers die met rood licht wilden oversteken vastgelegd.

Dat meldt de NOS. Het is de eerste spoorwegovergang die een flitspaal heeft gekregen. ProRail treedt daarmee strenger op tegen gevaarlijk rijgedrag rondom het spoor. "We hopen dat mensen die een boete in de bus hebben gehad, dit niet een tweede keer doen", zegt René Vegter van ProRail tegen NOS.

Opvallend is dat de flitspaal bij de spoorwegovergang in ruim zes maanden tijd voor bijna net zoveel boetes zorgt als ProRail normaal in een heel jaar uitschrijft. Volgens de NOS zijn er dit jaar, buiten de flitspaal om, 1.136 boetes uitgeschreven. In 2017 stond de teller op ongeveer 1.100. "We controleren veel intensiever. Bovendien waarschuwen we minder en schrijven dus sneller een boete uit."

Sommige Hilversummers hebben wel wat aan te merken op de nieuwe maatregelen. "Je krijgt niet eerst oranje. Het is meteen rood. Als de spoorbomen zakken ben ik niet van plan nog even snel door te rijden, maar ik rolde achter mijn voorganger aan. Als ik had moeten stoppen had ik weer achteruit moeten rijden. Het gaat gewoon tegen je gevoel in", zegt een Hilversummer op Facebook.

'Half salaris'

De boetes lopen volgens de NOS op tot 220 euro. "Hoppa, even niet opletten of even niet anders kunnen: half salaris weg", zegt een andere omwonende op sociale media.

Het is nog niet duidelijk of de camera's ook bij andere spoorwegovergangen worden geplaatst. "Het succes toont wel aan hoe goed het is dat ze daar staan", aldus Vegter.