Ademklachten bij feestgangers ADE-concert Martin Garrix door 'traangas'

AMSTERDAM - (AT5) Tijdens het concert van dj Martin Garrix in de RAI Amsterdam zijn afgelopen nacht vermoedelijk meerdere mensen onwel geworden.

Volgens bezoekers kwam er een soort traangas of pepperspray in het publiek terecht. Hierdoor moesten een aantal bezoekers langs de EHBO-post. De organisatie van Amsterdam Dance Event (ADE) kan dit nog niet bevestigen, maar heeft het incident in onderzoek.

Lees ook: Bedrijf wil schade van heldhaftige automobilisten A10 repareren: "Dat verdienen ze"

Dat gebeurde vermoedelijk rond 3.30 uur. Feestgangers aan de aan de rechtkant van de zaal zouden zijn getroffen. Een aantal plekken in de zaal zijn ontruimd. Veel mensen liepen op eigen initiatief weg. Er werd enorm veel gehoest, melden verschillende mensen op Twitter. Om welke stof het gaat, is onbekend.

Concert ging door

De brandweer, de organisatie van ADE en de politie hebben het incident in onderzoek. Geen van hen kan vertellen wat er gebeurd is en om welke stof het gaat. Het concert ging overigens gewoon door.

Niemand raakte ernstig gewond. Een paar mensen zijn nagekeken door hulpverleners, maar zover bekend is niemand overgebracht naar het ziekenhuis. Dj Martin Garrix (in het dagelijks leven Martijn Gerritsen) heeft ook nog niet gereageerd op het incident.