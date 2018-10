Bedrijf wil schade van heldhaftige automobilisten A10 repareren: "Dat verdienen ze"

AMSTERDAM - Door kordaat ingrijpen hebben automobilisten gisteren op de A10 een mogelijk ernstig ongeluk weten te voorkomen. Door die heldenactie raakten meerdere voertuigen beschadigd, maar het blijkt lastig om die schade vergoed te krijgen. Daarom reikt een bedrijf uit het midden van het land nu de helpende hand.

Een automobilist raakte gisteravond achter het stuur van zijn auto onwel, waarna andere weggebruikers hem tot stilstand wisten te krijgen door hun eigen voertuigen te gebruiken. Door opzettelijk tegen de auto van het slachtoffer aan te rijden, konden ze hem stoppen en zo erger voorkomen.

Een medewerker van een autoschadebedrijf - dat anoniem wil blijven om fraudeurs te voorkomen - laat aan NH Nieuws weten dat ze graag willen helpen met de schade aan de auto's. "Als je zo'n heldendaad verricht, vind ik dat je dit verdient", vertelt hij. "Daarom willen we de opgelopen schade graag repareren."

Krasjes en deukjes

"Dat is fantastisch!", reageert Thijs Schrama (41) uit Tuitjenhorn. Hij was een van de automobilisten die heldhaftig ingreep bij het incident van gisterochtend. Hij heeft lichte schade aan de rechtervoorkant van zijn auto. "Wat krasjes en deukjes. Spuitwerk, dus geen grote schade."

Gistermiddag heeft Schrama al contact gehad met zijn verzekering over de autoschade. "Maar dat was gelijk al een heel gedoe. Echt Nederland op z'n kleinst, hoor. Van Maastricht tot en met Groningen weet iedereen wat er daar gebeurd is, maar ze moeten een kopie van het proces-verbaal hebben, bijvoorbeeld. Toen dacht ik al: laat maar zitten."

Dat een autoschadebedrijf hem nu via NH Nieuws benadert om de schade te repareren, vindt Schrama 'tof'. "Blijkbaar zijn er nog goede mensen die elkaar gewoon willen helpen. Ik zag gisteren ook al reacties van mensen die een crowdfunding wilden beginnen om de schade te betalen. Zo kan het dus ook. Maar al dat zakelijke gedoe met die verzekeringen... Kom op man!"

"Een flink aantal jaar geleden heb ik iets soortgelijks meegemaakt", aldus een medewerker van het schadebedrijf. "Toen werd het ook niet vergoed en daarom willen wij nu graag een helpende hand bieden." NH Nieuws brengt het schadebedrijf en Thijs Schrama met elkaar in contact, evenals de andere automobilist die flinke schade overhield aan de reddingsactie op de A10.