Dierenasiel luidt de noodklok: 'te veel langzitters en dieren met medische problemen'

HILVERSUM - Dierenasiel Crailo in Hilversum verandert steeds meer in een verpleeghuis. Het toenemend aantal dieren met medische problemen zorgt voor een structureel geldtekort. Toch blijft het asiel openstaan voor alle dieren.

"In principe zeggen we nooit nee", zegt manager Rianne Steenbeek van asiel Crailo. Het is de innerlijke overtuiging van Rianne dat het asiel zich ook ontfermt over medische probleemgevallen en dieren met een bepaalde gebruiksaanwijzing. "We gaan hiermee door omdat ze het waard zijn en omdat we het belangrijk vinden. Ook die dieren doen ertoe."

In 2025 hoopt het asiel haar 100-jarig bestaan te vieren. Het is alleen de vraag of deze mijlpaal gehaald wordt. De hoge kosten van de medicatie, speciale voeding en de dierenarts zorgen voor een steeds groter gat in de begroting. "De verzorging van alle dieren kost zo’n 140.000 euro per jaar. De helft hiervan gaat naar de langzitters en de medische probleemgevallen", rekent Rianne uit.

Financiële adoptie

Het asiel krijgt geen subsidie en is voor de inkomsten voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties. Volgens het bestuur is het asiel ook nog aan het bijkomen van de financiële problemen die veroorzaakt zijn door het wanbeleid van oud-directeur Veenstra. Rianne hoopt nu dat mensen bereid zijn om een dier te adopteren. "Voor elf euro per maand kunnen ze een dier financieel steunen", zegt Rianne. "Dat geeft ons wat meer inkomsten, zodat we dit goede werk kunnen blijven doen."

Dat dierenasielen meer en meer veranderen in verpleeghuizen is een landelijke trend. Sommige asielen kunnen dat niet bekostigen en gaan daarom over tot een strenger deurbeleid. Maar voor Rianne is dat geen optie. "Wij zijn wat dat betreft laagdrempelig. En we willen dat in stand houden om dit te kunnen blijven doen voor alle dieren. We zijn echt wel heel veel geld kwijt aan de dierenarts. Maar als je ziet hoe zo’n dier daarna zijn leven nog goed kan leiden en gelukkig is. Ja, daar doe je het voor."