Een kat met suikerziekte of een bijtgrage hond: dierenasiel Crailo zegt nooit 'nee'

HILVERSUM - Waar sommige afgedankte honden en katten na een paar dagen asiel alweer worden vertroeteld door een nieuw baasje, hebben niet alle huisdieren dat geluk aan hun zijde. In asiel Crailo wonen veel van dit soort langzitters. Zoals meer dieren hebben ze aandacht en liefde nodig, maar potentiële nieuwe baasjes knappen af op ziektes of gedragsproblemen.

"We zeggen eigenlijk nooit nee", vertelt manager Rianne Steenbeek van asiel Crailo voor de camera van NH Nieuws. "Omdat we vinden dat elk dier een goede kans moet krijgen."

Grenzen opzoeken

Een goed voorbeeld van een langzitter is Bikkel, die al negen jaar in het Hilversumse asiel bivakkeert. "Bikkel is eigenlijk niet meer gewend om in een huis te leven", zegt Steenbeek. "Hij zoekt echt de grenzen op bij de mensen, om het zo maar te zeggen." Met andere woorden: de reu wil nog wel eens z'n tanden ergens inzetten.

Sommige dieren zitten de rest van hun leven in het asiel, erkent ze, al wordt er altijd een afweging gemaakt. "Het moet wel dierwaardig zijn."

Suikerziekte

Ondanks haar suikerziekte, lijdt kater KC nog wel een dierwaardig bestaan, vertelt Steenbeek. "Maar hij krijgt twee keer per dag insuline, en dat kost een hoop geld", verklaart ze waarom niemand hem wil hebben. "En hij is ook niet één van de makkelijksten", voegt ze daar eerlijk aan toe. "Dus ja, bij hem is het ook een combinatie van een medisch verhaal en een stukje gedrag, want hij kan best wel pittig uit de hoek komen."

Bobbie, een kater die na een ongeluk nog maar drie poten heeft, huppelt ondertussen vrolijk rond. "Zo'n dier kan alles nog doen, het ziet er alleen wat anders uit dan bij andere katten."

Dierenwelzijn

Ze doen er alles aan om gewonde of zieke dieren weer op de been te krijgen. "Als we echt alles geprobeerd hebben, en zo'n dier kan echt niet meer, dan moeten we de knoop doorhakken. Dan moeten we zo'n dier laten inslapen. Maar dat is dan wel voor het dierenwelzijn."