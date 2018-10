Definitief einde aan warme periode: paraplu kan weer uit de kast

NOORD-HOLLAND - Het is nu echt gedaan met het warme weer. Alleen dit weekend zijn de temperaturen nog even boven normaal, maar daarna daalt het kwik en wordt het ook een stuk natter. Kortom: de herfst komt er nu echt aan.

Met 26 graden in oktober zijn we volgens weerman Jan Visser een beetje verwend geraakt. "En tot nu toe waren ook de nachten niet heel koud. Vandaag en de komende dagen ligt de temperatuur wat meer rondom het 'normale' oktober-gemiddelde."

Maar daar houdt het niet mee op, want na volgende week zullen de temperaturen nog verder zakken, zo is de voorspelling van Jan.

Herfststorm

Volgens de weerman is het erg onwaarschijnlijk dat er daarna nog een warme dag komt. "Daar is het echt te laat in het jaar voor", vertelt hij. Of we ons dan ook al moeten gaan wapenen tegen pittige herfststormen is niet zeker. "Dat kun je nooit zeggen, het is niet zo dat een warme zomer garant staat voor hevige stormen, of bijvoorbeeld voor de komst van een zachte winter."

De warme temperaturen van de afgelopen maanden zijn volgens Jan deels toe te schrijven aan de klimaatverandering. "Een warme dag in oktober komt wel vaker voor, maar het is meer de hoeveelheid van die warme dagen die echt opvalt."