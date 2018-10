Het houdt niet op: ook de komende dagen blijft het warm

NOORD-HOLLAND - Het is nog niet gedaan met de 'herfstzomer', want ook de komende dagen blijven de temperaturen hoog. Dat komt door de tropische orkanen Leslie en Michael, die over Spanje en Portugal trekken en hierdoor de warme zuidelijke wind bij ons in stand houden.

Volgens weerman Jan Visser is het heel bijzonder dat het in oktober nog zo warm is. "Gisteren hadden we een record, want toen werd het in Den Helder 25,1 graden. Dat is enorm uitzonderlijk", vertelt hij. "Ook vannacht was het met zo'n 15 graden warm. Meestal is dat de temperatuur overdag!"

En dat houdt door de tropische orkanen dus nog even aan. Morgen stijgt het kwik naar zo'n 22 graden, "maar in 't Gooi kan het warmer worden", aldus de weerman. Wel zal de bewolking langzaam maar zeker toenemen. Van regen wordt nog niet gesproken.

'Normale temperaturen'

Ook dinsdag is nog een warme dag, maar daarna is het wel gedaan met 'de pret'. "Dan zien we een duidelijke daling van de temperatuur en gaan we meer richting wat normaal is voor oktober."

Of de herfst dan ook daadwerkelijk zijn intrede gaat doen en de zomerkleren eindelijk naar de zolder kunnen, is nog even afwachten.