Buitenschoolse opvang mag stint nog maanden niet gebruiken

NOORD-HOLLAND - De buitenschoolse opvang kan zeker nog maanden geen gebruik maken van de stint. Dat bleek vandaag tijdens een rechtszaak van een kinderdagverblijf in Almere.

Het gebruik van stints werd verboden na het tragische ongeval in Oss, waarbij op een spoorwegovergang vier kinderen omkwamen toen een stint werd aangereden door een trein. Volgens het ministerie bleek uit eerste onderzoeksresultaten dat er 'op zijn minst grote twijfels zijn of de verkeersveiligheid nog is te waarborgen'.

Kort geding

De eigenares van Het Kinderstraatje uit Almere probeerde vandaag voor de rechter in Utrecht af te dwingen dat ze haar stint mag blijven gebruiken om kinderen van en naar school en sportclubs te brengen. De eigenares maakte duidelijk dat er voor haar eenmanszaak vrijwel geen alternatieve vervoersmiddelen zijn.

Tijdens de zitting bleek uit informatie van het ministerie dat het onderzoek naar de veiligheid van de elektrische bolderkar zeker tot de jaarwisseling duurt. De stints mogen in elk geval tot die tijd de weg niet op.

Op 1 november doet de rechter uitspraak of Het Kinderstraatje voor die tijd wél weer gebruik mag maken van de stint.