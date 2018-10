Vanochtend geen Stints op de weg: kinderdagverblijven op zoek naar alternatief

NOORD-HOLLAND - Nu de Stint niet langer de weg op mag, moeten veel kinderdagverblijven vanochtend op een andere manier hun vervoer regelen. Sinds middernacht geldt een verbod op de elektrische bolderkarren.

Aanleiding voor het verbod is het drama in Oss, waar vier kinderen omkwamen toen een Stint in botsing kwam met een trein. Uit het eerste onderzoek blijken er twijfels te zijn over de technische constructie van het voertuig. Dit zou er volgens de onderzoekers toe kunnen leiden dat de Stint stilvalt of juist niet meer remt.

Vanwege het verbod hebben veel kinderdagverblijven gisteren in allerijl vervangend vervoer geregeld. Volgens de NOS worden kinderen onder meer met bakfietsen, auto's of taxibusjes naar de opvanglocaties vervoerd.