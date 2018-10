Deel dit artikel:













Laatste loodjes voor nieuwe torenspits Laurentiuskerk Foto: NH

WEESP - Nog heel even en dan gaat de torenspits weer op de Laurentiuskerk in Weesp. Op 8 november is het zover: precies twee jaar na de verwoestende brand. "Het wordt een spannende en emotionele dag", zegt Cees van Vliet, eigenaar van de kerk.

Het is voor Cees veel meer geworden dan alleen een project alleen. "Het heeft veel meer impact gehad." De brand raakte iedere Weesper. De Laurentiuskerk met het groene kruis is het baken van Weesp dat je van verre ziet. Er is twee jaar lang keihard gewerkt om precies hetzelfde baken weer terug op de kerk te krijgen. Lees ook: Felle brand verwoest toren Sint-Laurentiuskerk Weesp Maar het wordt nog een hele klus. "Ik durf te zeggen dat het in Nederland nog niet eerder gebeurd is dat zo'n klus op deze manier geklaard wordt", vertelt projectleider Marcel Rijnhart. De eerste zenuwen zijn dus ook bij hem al aanwezig. Lees ook: Uniek kijkje vanaf top afgebrande Laurentiuskerk Weesp Op 8 november 2018, precies twee jaar na de brand, wordt de 22 meter hoge spits in één keer omhoog gehesen. "Zo hopen we de toren weer in volle eer en glorie te herstellen." Ook het groene kruis en het gouden haantje zullen dan weer schitteren op de torenspits. NH Nieuws is er live bij als de torenspits weer op de kerk wordt gehesen.