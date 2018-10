VIDEO: Man loopt al schietend ziekenhuis binnen

ZAANDAM - De politie heeft beelden naar buiten gebracht van de schietpartij bij het Zaans Medisch Centrum van afgelopen weekend. Op de beelden is te zien hoe een man door de schuifdeuren naar binnen loopt en vervolgens het vuur opent.

Doelwit was een man die even daarvoor ook al werd beschoten op de Burcht in Zaandam. Hij werd na die eerste schietpartij gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij voor de tweede keer werd beschoten.

Lees ook: Personeel Zaans Medisch Centrum "enorm geschrokken" van schietpartij

Het slachtoffer is ernstig gewond geraakt en is overgebracht naar een ander ziekenhuis. Het personeel van het ZMC zei tegen NH Nieuws erg geschrokken te zijn van het schietincident.

Lees ook: Broers gezocht voor dubbele schietpartij Zaandam: 15.000 euro voor gouden tip

Bekijk hieronder de beelden: