Haarlem voert beveiliging stadhuis op Grote Markt verder op

HAARLEM

HAARLEM - De beveiliging van het stadhuis in Haarlem is verder opgevoerd. De personeelsingang aan de Jacobijnestraat is gesloten en de fietsenstalling mag niet meer worden gebruikt.

Dat meldt het Haarlems Dagblad. Het bestuurgedeelte van het stadhuis wordt al enige tijd extra beveiligd. Het deel van het gebouw met vergaderzalen en fractiekamers is vanaf vandaag niet meer vrij toegankelijk. Dat wordt beveiligd door een elektronisch toegangssysteem, zo meldt de krant. De maatregelen zijn in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) genomen in het kader van de beveiliging van de burgemeester. De burgemeester, Jos Wienen, is meerdere malen bedreigd. Wienen is al enige tijd ondergedoken. Eerder werd het stadhuis al beveiligd door zwaarbewapende agenten. Over de aard van de bedreigingen konden de politie en het OM geen mededelingen doen. Applaus

Afgelopen weekend gingen honderden Haarlemmers nog de straat op om de bedreigde burgemeester een hart onder de riem te steken. Dat zag er zo uit: 💬 Whatsapp ons!

