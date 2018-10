Jouw NH: Texelstroom is één van 's werelds duurzaamste veerboten

TEXEL - Tijdens de overtocht tussen Den Helder en Texel merk je er niks van, maar de ogen van van de wereld zijn gericht op de Texelstroom: het jongste schip van de TESO. De veerboot vaart als eerste op deze schaal op gas.

Vanaf het dek van de Texelstroom vertelt directeur Cees de Waal: "We staan bovenop ons duurzaamste schip en één van de duurzaamste veerboten ter wereld." Er staat zevenhonderd vierkante meter aan zonnepanelen, en die produceren ongeveer twee procent van het totale stroomverbruik van het schip. "Dat lijkt niet veel, maar het scheelt 40.000 liter brandstof."

Duurzaam

De Texelstroom is sinds eind 2016 het vlaggenschip van de TESO en is duurzamer dan al haar voorgangers. Het schip vaart op compressed natural gass (CPG). Op het bovendek staan grote containers waar 's nachts het gas in wordt opgeslagen zodat er een dag lang mee gevaren kan worden. "Het voordeel is dat er geen roet is en een minimale fijnstof-uitstoot. Dat is voor het milieu een stuk duurzamer."

Onder het onderste parkeerdek bevindt zich de machinekamer, maar er staat ook een grote batterij aan accu's. "Dit zijn Litium-Ion-batterijen. Geschikt voor de scheepvaart en die gebruiken we om duurzamer te kunnen varen. Met name om de energie-opwekking duurzamer te kunnen inrichten", vertelt De Waal. "Dankzij deze batterijen kunnen we een kleine motor later draaien op bijna volle kracht. Alle energie die daarvan niet gebruikt wordt, wordt hier opgeslagen en kunnen het weer gebruiken als het nodig is. We noemen dat 'peak-shaving'."

Werelderfgoed

Dat de Texelstroom vaart op het Wad is één van de redenen waarom de TESO voor het duurzame schip heeft gekozen. "We zijn er van overtuigd dat er in de komende vijftien tot twintig jaar, en dit schip is nog 25 jaar in de vaart, heel veel gaat veranderen qua brandstofverbruik- en aanbod. Dus we willen niet langer afhankelijk zijn van alleen diesel. Verder wilden we verduurzamen. We varen op Werelderfgoed. We willen laten zien dat we erom geven en dat we ons willen inspannen dat het zo mooi blijft in de toekomst dit gebied."

