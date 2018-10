Deel dit artikel:













Hoogtepunt bereikt bij bouw nieuwe zeesluis in IJmuiden Foto: NH Nieuws

IJMUIDEN - Na de aangekondigde vertraging van de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden, is er nu ook een succesje te vieren. Het hoogste punt van het sluisoperatiecentrum is inmiddels gerealiseerd. Om dat te vieren werd er pannenbier gedronken.

Jan Rienstra, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat, zegt verguld te zijn met de nieuwe mijlpaal. "In zo'n heel traject van bouwen aan de nieuwe zeesluis heb je meerdere hoogtepunten. Dit is er zeker één van." Het ontwerp van het gebouw spreekt hem erg aan. Het sluisoperatiecentrum buigt iets naar voren, in een hoek van vijftien graden. Daardoor moeten mensen die aan de knoppen zitten beschermd worden tegen de reflectie van de zon. Lees ook: Bouw zeesluis IJmuiden maakt indruk op omwonenden, de vertraging niet "Doordat het iets voorover helt, lijkt het alsof het een buiging maakt naar het scheepverkeer dat hier straks Noord-Holland binnen komt en er weer vertrekt", vindt Rienstra. Ontwerpfout

Rijkswarerstaat en OpenIJ - verantwoordelijk voor de bouw van de sluis - konden dit succesje ook wel gebruiken. Door een ontwerpfout bij de constructie van de sluisdeuren, is de voltooiing van de bouw uitgesteld tot januari 2022. Aanvankelijk zou de sluis eind 2019 opengaan.