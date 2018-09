Bouw zeesluis IJmuiden maakt indruk op omwonenden, de vertraging niet

IJMUIDEN - Op gezette tijden organiseert Rijkswaterstaat een boottocht voor belangstellenden langs de plaats waar aan de nieuwe zeesluis wordt gewerkt. Gisterenmiddag was het weer zover. Zeventig geïnteresseerden lieten zich bijpraten over de voortgang van de bouw.

Iedereen is onder de indruk van de bouwput waar de grootste sluis ter wereld verrijst. De opening is in januari 2022, terwijl dat zou eerst eind 2019 zijn. Oorzaak van de vertraging is een rekenfout bij de constructie.

Een enkeling spreekt zijn verbazing erover uit, maar de meeste belangstellenden halen hun schouders erover op. "Zo gaat dat in Nederland, kijk maar naar de Noord/Zuidlijn in Amsterdam."