Duizenden extra plekken nodig in asielopvang: over Noord-Holland niets duidelijk

NOORD-HOLLAND - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zoekt op korte termijn 5.000 nieuwe plekken voor asielzoekers. Of er ook plaatsen in Noord-Holland worden gecreëerd, is nog niet duidelijk, zegt een woordvoerder tegen NH Nieuws.

De extra capaciteit is vooral nodig is omdat bestaande plaatsen langer bezet blijven dan was verwacht. "Het gaat om de reguliere opvang. Voor minderjarigen en gezinnen hebben we genoeg plek, maar voor de nieuwe stroom hebben we met een paar maanden plekken nodig."

Dat komt, aldus het COA, door dat er aan de ene kant mensen zijn die langer in de opvangcentra blijven, omdat hun asielprocedure langer duurt dan was voorzien; aan de andere kant zijn er vergunninghouders die nog niet weg kunnen omdat ze nog geen huis hebben.

Noord-Holland

Het is nog lastig te zeggen of er in onze provincie ook meer plekken moeten worden gecreëerd. "Als er concrete afspraken zijn gemaakt met de gemeenten in Noord-Holland komen zij daar zelf mee naar buiten."

Het COA heeft op de opvanglocaties ongeveer 2000 reserveplekken. In onder meer Harderwijk, Zutphen en Wageningen zijn sinds afgelopen zomer al reserveplaatsen in gebruik genomen. Het COA onderzoekt nu of het ook mogelijk is asielzoekers tijdelijk op te vangen in centra die onlangs zijn gesloten. Ook in onze provincie sloten AZC-locaties.

