Politie zoekt getuigen van dubbele schietpartij in Zaandam

Het slachtoffer werd eerst onder vuur genomen op de Burcht in het centrum van Zaandam. Kort nadat hij naar het ziekenhuis werd gebracht werd hij opnieuw beschoten op de spoedeisende hulp van het Zaans Medisch Centrum.

De 19-jarige man kreeg hier in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 oktober rond 2 uur ruzie, waarna er op hem werd geschoten. De politie zoekt vooral getuigen van de schietpartij op de Burcht.

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000. Bekijk alle zaken uit Bureau NHterug.