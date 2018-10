Jaar na brand basisschool Enkhuizen: "Uiteindelijk wel ons plekje gevonden"

ENKHUIZEN - Leerlingen en docenten hebben inmiddels hun draai in het noodgebouw aan de Flosbeugel in Enkhuizen redelijk gevonden. Het is precies een jaar geleden dat basisschool Het Driespan door brand werd verwoest.

"Het was heel heftig om alles netjes in te richten, maar uiteindelijk denk ik dat we wel ons plekje gevonden hebben", zegt juf Helga Schouten. Vorig jaar, op zaterdagmiddag 14 oktober, brak de brand aan de Flosbeugel uit. Directeur Wilco Dam kreeg in de namiddag telefoon van zijn nicht, wier kind les heeft op de school. Zij vertelde hem het slechte nieuws. Al snel werd duidelijk dat het pand niet meer te redden was. "Zondagochtend was hier een grote puinhoop over", legt Dam uit. Dat zag er zo uit:

Tekst loopt door onder video

Lees ook: Oorzaak brand basisschool Het Driespan blijft onbekend

Noodlocaties

Om de lessen voort te kunnen zetten, worden de leerlingen op verschillende locaties ondergebracht, waaronder bij middelbare school RSG Enkhuizen. Vlak na de herfsvakantie vorig jaar, worden de lessen hervat en wordt er gebouwd aan een nieuwe noodlocatie op de Flosbeugel. Als de nieuwe locatie in november in gebruik wordt genomen, slaat het noodlot opnieuw toe: er wordt tweemaal ingebroken in het pand. Uiteindelijk wordt met behulp van inzamelacties is de school weer opgebouwd.

Lees ook: Diefstal uit noodgebouw afgebrande school Enkhuizen: "Waarom moeten ze weer ons hebben?

Leerlingen en leraren zijn inmiddels redelijk gewend geraakt aan het nieuwe gebouw, maar het blijft wennen: "Het is een stuk gehoriger en ook moeilijker om de temperatuur in school goed te controleren", vertelt Wilco Dam. Met name de eerste maanden was de brand het gesprek van de dag. "In het begin hebben we bewust met prentenboeken gewerkt over de brand en zijn we gaan kijken bij het opruimen van het puin."



Plannen nieuw schoolgebouw

Het uitwerken van de plannen voor een nieuw schoolgebouw zijn op dit moment in volle gang. Het is nog onbekend wanneer en op welke locatie het nieuwe gebouw zou moeten komen. "Als het aan mij ligt komt het er zo snel mogelijk. Maar realistisch gezien zou het in 2020 er moeten komen", aldus de directeur.