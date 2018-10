Bouwlocatie nieuw clubhuis Golfbaan Naarderbos afgesloten en verzegeld

NAARDEN - De bouwlocatie waar het nieuwe clubhuis van Golfbaan Naarderbos moest komen, is vanochtend door de gemeente afgesloten en verzegeld. De politie assisteerde om te zorgen dat de situatie niet uit de hand zou lopen.

Ondanks een verbod van de gemeente ging golfbaanexploitant Michael van de Kuit toch door met bouwen aan het nieuwe paviljoen. Om te voorkomen dat hij de bouwstop zou blijven negeren, werd vanmorgen het terrein afgezet.

Van de Kuit is volgens het Naarder Nieuws woest over de actie van de gemeente. Hij noemt het volgens de krant een 'niet eerder vertoonde machtsuitoefening'. Van de Kuit zegt verder: "Ik krijg hier, nota bene als partner van uw gemeente, een behandeling die geen ander van uw gemeente zou krijgen. Daarmee is het evident dat dit om niets anders gaat dan het op de persoon uitspelen van een persoonlijk conflict, in plaats van een redelijk handelende overheid met oog voor de publieke belangen."

Golfers konden tot voor kort niet terecht in het oude clubhuis, waarna Van de Kuit een vergunning aanvroeg en direct besloot te bouwen aan een nieuw clubhuis. Hier was de gemeente het niet mee eens. Intussen heeft de eigenaar van het oude clubgebouw aangekondigd dat deze over een paar dagen weer open gaat.

Van de Kuit zegt de schade door de verzegeling te gaan verhalen op de gemeente.