Spanning loopt op over conflict Golfbaan Naarderbos

NAARDEN - De spanning loopt op over het conflict rond Golfbaan Naarderbos: gisteren werd gedreigd met sluiting van de golfbaan als er van de gemeente geen nieuw clubhuis mag komen en er zou een petitie die door honderden mensen was ondertekend worden aangeboden om de mening kracht bij te zetten. Maar van beide lijkt geen sprake.

"De golfbaan was gisteren gewoon open", zegt eigenaar Dino Weijtboer van het oude clubhuis The Waterfront. "Er staan twee grote trailers van het paviljoen voor de deur, dus het lijkt erop dat de bouw van het nieuwe clubhuis ook niet is gestaakt." Vorige week vroeg golfbaanexploitant Michael van de Kuit een vergunning aan voor de bouw van een nieuw clubhuis en hij gaf daarbij aan gelijk te zullen beginnen met bouwen. Daar was de gemeente het niet mee eens en die had de golfbaan een dwangsom opgelegd voor elke dag dat toch zou worden gebouwd.

De golfers konden tot voor kort niet meer terecht in het oude clubgebouw als gevolg van een langlopend conflict over de huurprijs van het clubgebouw en voelden zich 'dakloos'. Zo'n 800 mensen tekenden een petitie voor de bouw van een nieuw clubhuis en het openhouden van de golfbaan. Onverwacht kondigde Weijtboer aan vanaf 20 oktober het oude clubhuis weer te openen, waar de golfers zich kunnen omkleden en gebruik kunnen maken van het restaurant.

General manager Inge Timmers van Golfbaan Naarderbos legde vorige week uit waarom toch werd gebouwd:

De petitie voor het openhouden van de golfbaan zou gisterochtend worden aangeboden aan de gemeente, nadat het vrijdag vanwege miscommunicatie was uitgesteld. "We zaten er klaar voor, maar niemand kwam opdagen", zegt gemeentewoordvoerder Tom Scherder. "We hebben ook niets meer gehoord van ze."

Het conflict rond de golfbaan speelt veel langer. De gemeente Gooise Meren liet in juni via een persconferentie weten de grond van de golfbaan niet te willen verkopen aan Michael van de Kuit. Het stoorde de investeerder dat de gemeente niet wilde meewerken aan zijn ideeën, en vooral dat die niet wilde horen wat de plannen precies waren. "Er wordt gedaan alsof ik het Naarderbos wil veranderen in een evenemententerrein, of dat ik er woningen en een casino wil gaan bouwen. Dat is helemaal niet zo", verklaarde Van de Kuit eerder tegen NH Nieuws.

De gemeente Gooise Meren gaf in juni aan waarom de grond van de golfbaan niet aan Van de Kuit werd verkocht:

NH Nieuws heeft meermalen gevraagd om een reactie van de golfbaanexploitant, maar zonder succes.