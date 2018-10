Ringersbrug gaat morgenochtend weer open na werkzaamheden

ALKMAAR - De voetgangersbrug bij de Ringersbrug over het Noordhollands Kanaal blijft vanwege werkzaamheden nog tot en met morgenochtend gesloten.

De brug gaat vanavond om 18.15 uur voor de laatste keer dicht voor de werkzaamheden, meldt Stadswerk072 op Twitter. Morgenochtend om 6.45 uur wordt de voetgangersbrug weer vrijgegeven. Mensen die in de tussentijd over het water willen, moeten gebruik maken van de Tesselsebrug of de Friesebrug.

Deze zomer had de een na de andere brug in Alkmaar last van de hitte en sloegen brugdekken door krimp en uitzetting vast. Dit veroorzaakte grote ergernis onder verkeersdeelnemers die vast stonden of in het gunstigste geval moesten omrijden. De enige remedie was op dat moment om de bruggen te koelen met water.

Stadswerk072 biedt excuses aan voor het ongemak.