Sensoren ingezet bij onderzoek zomerstoringen bruggen Alkmaar Foto: NH Nieuws/Maaike Polder

ALKMAAR - De provincie doet een test naar de oorzaak van de storingen van Alkmaarse bruggen in de afgelopen zomer. Door het inzetten van sensoren moet achterhaald worden wanneer de bruggen in storing gaan en open blijven staan of juist niet open gaan.

Dat meldt onze mediapartner Alkmaar Centraal. Deze zomer had de een na de andere brug in Alkmaar last van de hitte en sloegen brugdekken door krimp en uitzetting vast. Dit veroorzaakte grote ergernis van verkeersdeelnemers die vast stonden of in het gunstigste geval moesten omrijden. De enige remedie was op dat moment om de bruggen te koelen met water. Lees ook: Spoedreparatie Ringersbrug door uitzetten van brugdelen De sensoren die nu als proef op één van de bruggen zijn geplaatst, meten de temperatuur van de buitenlucht en van het brugdek en geven aan wat het koelen van de delen bij hitte doet. De resultaten van de test zullen in de toekomst gebruikt kunnen worden bij de andere bruggen.