Kermis blijft vooralsnog op Zaanenlaan in Haarlem-Noord

HAARLEM - De Haarlemse gemeenteraad wil dat de kermis voorlopig op de Zaanenlaan in Haarlem-Noord blijft. Er komt nu geen onderzoek naar een andere locatie.

Dit is een rectificatie van een eerder bericht, waarin werd gesproken over een definitief besluit. In een aangepast persbericht houdt de gemeente een slag om de arm.

Haarlem wil met de betrokkenen verbeterpunten voor de opstelling van de kermisattracties aan de Zaanenlaan bespreken.