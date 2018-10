Zorgen over loskomende stukken beton in brug van snelweg A1

NAARDEN - De brug over de Zuidertrekvaart bij Naarden vertoont een groot aantal mankementen. Er vallen onder meer betondelen af en dit baart de lokale partij Goois Democratisch Platform zorgen.

De brug maakt onderdeel uit van de A1 tussen het Gooi en Amsterdam. Dat de brug onderhoud nodig heeft, is met het blote oog te zien. De roestige metalen constructie in de brug is op een groot aantal plekken zichtbaar geworden, doordat het beton is verdwenen. De kade waarop de betonnen peilers rusten is verzakt.

Floor Elderman, raadslid van de gemeente Gooise Meren voor het Goois Democratisch Platform (GDP), maakt zich zorgen. "Het is precies boven de waterweg, waar veel roeiers varen en mensen met sloepjes. Dat brengt risico's met zich mee."



Achterstallig onderhoud

De brug over de Zuidertrekvaart is één van de vele bruggen en viaducten met grootschalig achterstallig onderhoud, waarover we in april met EenVandaag berichtten. Uit een inspectierapport van Rijkswaterstaat uit 2016 blijkt al dat de hoofddraagsconstructie in matige conditie verkeert en er loskomende delen naar beneden kunnen vallen als gevolg van onder meer roest.

Elderman begrijpt niet dat dat niet geleid heeft tot onderhoud. "Ik vind het heel raar. Het kost een heleboel geld om een brug te repareren, maar een reparatie is iets oplossen wat voorkomen had kunnen worden als het onderhoud goed was geweest." Het GDP heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Gooise Meren. Elderman: "Kwetsbare plekken moeten nu worden aangepakt en er moet voor de hele gemeente een goed onderhoudsplan worden opgesteld."

Reactie Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat erkent in een reactie dat er sprake is van betonschade en de brug onderhoud nodig heeft. Volgens de woordvoerder is er geen gevaar voor veiligheid van de constructie, maar die wordt wel in de gaten gehouden.

Loszittende delen boven de weg zouden worden verwijderd, zodat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat er stukken beton naar beneden vallen. Recent is er volgens Rijkswaterstaat nog loszittend gruis weggehaald. Naar verwachting wordt volgend jaar groot onderzoek gehouden naar de staat van de brug en daarna zal worden bekeken hoe en wanneer het onderhoud uitgevoerd gaat worden.